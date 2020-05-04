【口罩供應】屈臣氏港產口罩首批5月中公開發售　最平70元30片

長和 （00001） 旗下的屈臣氏宣布，屈臣業實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，並在屈臣氏推出於香港製造的自家口罩品牌WatsMask WeCare，首批口罩將於5月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。屈臣氏指，口罩一盒30片，售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元 。 事實上，長和系主席李澤鉅早已透露會自設口罩生產綫，而李嘉誠基金會亦有向香港前線醫護人員贈送醫療物資。

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首批生產的口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥ 99%，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。屈臣氏指，預計每月產能將能逐步擴充至1,000萬個，而口罩盒印上「Care For U」的打氣字句。

設6條自動口罩生產綫

屈臣氏表示，自疫情之初已不分晝夜在全球搜羅口罩，由於需求持續龐大，經評估環球供應後，3月決定開始籌備口罩生產，1個月內改建位於大埔的屈臣氏蒸餾水廠房的部分設施，並動用20名工程人員，設立符合ISO 14644-1 CLASS 8標準的無塵車間，備有6條全天候自動生產綫。廠房每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。

▲ 屈臣氏自家口罩將於5月中公開發售，口罩盒會印上Care For U的打氣字句。

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編輯：袁諾曦