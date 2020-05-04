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【疫市營商】利寶閣3招助酒樓年輕化　對抗疫市

金融經濟 09:54 2020/05/04

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利寶閣業務發展總監陳瑋詩為集團第二代掌舵人。（資料圖片）

新冠肺炎來襲，飲食業備受考驗，但亦意識到O2O（online-to-offline）的重要性。為對抗「疫市」，經營中式酒樓的利寶閣 （01869） 業務發展總監陳瑋詩接受本報訪問時表示，將加緊 （1） 社交媒體運用、（2） 推一人、四人套餐，以及 （3） 增設放題，助酒樓年輕化，為疫情過後作準備。

陳瑋詩為利寶閣創辦人兼主席陳振傑的女兒，曾任職於雅虎及開雲集團等，從事資訊科技（IT）工作約10年。她去年12月加入利寶閣幫助打理家族生意，並將科技帶進中式酒樓。

陳瑋詩指，集團的銷售點終端系統（POS）已運用多年，過往需員工「報數」、到辦公室才可看到營業額，去年起則轉用新系統，可在任何有網絡的地方實時瀏覽營業數據、每日最受歡迎的菜式等，並連接會員系統，加快工作效率及節省人手。現時只有1間酒樓更新了系統，其餘酒樓將在今年陸續完成。

利寶閣早前一改中式酒樓古板的形象，推出點心及大閘蟹放題。陳瑋詩指，大閘蟹放題大受歡迎，故疫情期間推出每位38元起的「片皮鴨放題」，單價大幅降低，以吸引年輕客群。她又稱，自增加與飲食雜誌或博客等合作，反應良好，有助帶動餐廳人流及訂座率，未來會加強於社交平台的互動，或接洽Youtuber。

管理層8折支薪　員工放無薪假

不過，疫情無疑令集團發展計劃受阻。陳瑋詩指，疫情爆發後，酒席宴會、團年飯、春茗活動等均被叫停，對集團生意影響甚大，為減少開支，集團早已決定暫停晚市，直至3月底奧海城分店才率先重啟晚市。同時，管理層由2月起8折支薪，員工亦有放無薪假，但沒有裁員，部分店舖獲減租40%至50%。

為應對疫市，利寶閣推出一人餐及四人套餐，並設外賣自取優惠，近期外賣生意有10%至20%增長。

至於會否申請政府的「防疫抗疫基金」，陳瑋詩稱，會考慮及研究，惟暫未清楚申請要求。

相對香港，利寶閣於內地市場採用輕資產模式，與阿里巴巴 （09988） 旗下盒馬合作設「店中店」，每間店舖所需的資金較酒樓少，集團計劃今年底內地店舖數目達60間。

內地業務平穩　有信心達開店目標

集團今年1月收購32間以銷售燒味為主的「新玖記」，陳瑋詩指，疫情下「新玖記」的堂食服務暫停，但外賣生意暢旺，整體表現「不過不失」，又稱現時經濟活動逐步恢復，加上尚有8個月時間，對達成開店目標有信心。另外，集團在上海開設廠房的計劃亦因疫情受阻。

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記者：袁諾曦

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