【不斷更新】公務員今日起分階段復工 勞福局等四部門安排

特首林鄭月娥於28日表示，政府內部從5月4日開始回復正常服務, 公務員亦會在今天（4日）開始復工，並分兩階段進行。部份部門安排如下：

勞福局：

●所有保障辦事處將於5月4日起恢復全面開放

●中心為本的服務，所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心會繼續按需要開放予服務使用者；

●如長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等，現階段仍暫不對外開放，但維持有限度服務（例如長者中心的膳食服務、為有需要的長者進行安老服務統一評估等）；

●社署建議各資助學前康復服務單位，包括特殊幼兒中心、早期教育及訓練中心、到校學前康復服務，以及學習訓練津貼的認可服務機構，由2020年5月11日起，繼續逐步恢復提供在人流控制下的中心個別訓練服務，並以即將升讀小一的兒童作為優先對象；

●在職家庭及學生資助事務處的服務櫃枱及審批申請的工作將由5月4日起恢復正常服務安排；

●勞工處所有服務櫃位將由5月4日起恢復正常服務時間，相關服務櫃位包括：勞資關係科轄下各分區辦事處、就業科轄下各就業中心和行業性招聘中心、展能就業科各分區辦事處、青年就業起點、展翅青見計劃辦事處、僱員補償科（包括僱員補償科各執行分處、死亡案件辦事處及肺塵埃沉着病及間皮瘤補償辦事處）、補充勞工科、職工會登記局、職業介紹所事務科、小額薪酬索償仲裁處及職業醫學組；位於觀塘和粉嶺的職業健康診所亦將於星期一至六恢復開放，僱員補償評估委員會亦會因應醫院管理局轄下個別醫院的安排將逐步恢復；

●涉及群組聚集的活動仍需繼續暫停，包括大型招聘會、展翅青見計劃及青年就業起點提供的訓練課程、外籍家庭傭工及僱主的僱傭事宜講座、《僱傭條例》展覽會、職業安全訓練課程、職業健康公開講座等。

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政府新聞處：

●新聞處轄下位於北角政府合署的刊物銷售小組和圖片資料室當日起恢復櫃枱銷售服務。銷售處開放時間為星期一至五上午9時至下午12時30分及下午2時至6時。

檔案處：

●檔案處歷史檔案館閱覽室為已透過線上目錄預約人士提供服務，包括現場借閱館藏服務，服務時間為星期一至五上午9時至下午5時45分。閱覽室也會恢復於星期六上午9時至下午1時為市民提供借閱已預約館藏服務。

●訪客和公眾教育活動繼續暫停，歷史檔案大樓展覽廳也暫時關閉，預備新一期專題展覽，直至另行通告。民航處航空人員執照事務組由下周一起繼續提供櫃枱服務，並恢復舉行相關牌照考試。該事務組辦公時間為星期一至五上午8時45分至下午12時45分及下午1時45分至下午5時。

●閱覽室每個開放日最多接受15名使用者透過線上目錄預約借閱館藏，名額先到先得。使用者將接獲電郵通知預約申請結果。市民可致電2195 7700或發電郵作出查詢；

民航處：

●處航空人員執照事務組由下周一起繼續提供櫃枱服務，並恢復舉行相關牌照考試。該事務組辦公時間為星期一至五上午8時45分至下午12時45分及下午1時45分至下午5時。查詢可發電郵或致電2910 6046聯絡航空人員執照事務組。

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