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恒生指數早段曾瀉近1000點　三桶油挫逾半成（不斷更新）

金融經濟 10:08 2020/05/04

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恒指黑期跌跌至23700點水平　道指期貨續跌330點（不斷更新）

美國總統特朗普威脅對中國加徵關稅，以追究中國防疫不力，美股下挫，道指上周五跌622點或2.6%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數5月開局下挫，大市假後低開748點，開報23895點，跌穿24000點水平，失守10、20、50多條平均綫，恒指早段曾跌逾900點。

【香港經濟】陳茂波警告︰港首季GDP縮逾7.8%　或是60年代以來最差一年

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【巴郡股東會】巴郡上季股票「損手」逾4000億元　淨虧損額歷來最高

【10：07】內險股向下，國壽 （02628） 挫半成；平保 （02318） 跌3.1%；財險 （02328） 跌4%；太保 （02601） 跌5.5%。

【10：03】恒指早段曾瀉最多965點，低見23678點，其後跌勢略為喘定，恒生指數最新報23824點，跌819點。

【09：58】閱文 （00772） 跌4.6%。閱文陷新合同風波，新領導上任後與網絡作家簽的新合同，被作家斥「奴隸合同」、「吃人血饅頭」。

【騰訊閱文】被網絡寫手斥「吃人血饅頭」　閱文新團隊發聲撲火

【09：52】50隻藍籌股全綫下跌，中銀香港 （02388） 跌0.8%，已是表現最好藍籌。中石油 （00857） 跌近8%，藍籌股中最傷。

【09：51】巴菲特承認，由於新型冠狀病毒疫情重創旅遊業，因此已清倉4大航空股，完全退出美國最大4家航空公司投資，航空股下挫。國泰 （00293） 跌3.2%；南航 （1055） 跌4.9%；東航 （00670） 跌5.3%；國航 （00753） 跌5.2%。

【巴郡股東會】股神巴菲特手持萬億現金　究竟等待甚麼？

【09：46】ATM 3股下跌，阿里巴巴 （09988） 跌4.4%，低見188.2元；騰訊 （00700） 跌3.8%，低見400.4元；美團 （03690） 跌3.5%，低見100元。

【09：43】大市跌幅擴大至900點，跌穿23750點水平。

【09：36】港股早段跌約860點，跌穿23800點水平。反向ETF上升，FI二南方恒指 （07500） 升6.8%。

【09：32】三桶油挫，中石油 （00857） 跌6.1%；中海油 （00883） 跌5.6%；中石化 （00386） 跌6.6%。

【巴郡股東會】巴菲特談石油投資：錯估了油價走勢　油企未來難以預測

F三星原油期 （03175） 、FGX原油 （03097） 逆市靠穩升0.6%。三星資產表示，為減輕因持有單月份紐約期油期貨合約所產生的集中風險，決定將在周一（5月4日）交易時間結束後開始進一步轉倉，以加強風險管理。

【原油ETF】3175周一收市後再轉倉 9月、10月、12月合約各三分一

【09：29】濠賭股下跌，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌4.7%。4月澳門博彩收入按年暴跌96.8%，全月收入僅7.54億澳門元，甚至不如去年4月日均收入7.86億澳門元。

澳門4月賭收跌97%　全月賭收等於以往一日表現

【09：27】四環醫藥 （00460） 逆市升3.9%，開報0.81元。四環醫藥公布，集團擬出售兩家旗下子公司重輝投資及騰為投資的全部股權，預計出售事項錄得總收益為約4600萬元人民幣。董事會建議，在出售事項完成後每股派發10.6分（相當於約11.6港仙）特別股息。

四環醫藥出售若干公司股權 擬派特別息11.6仙

【09：25】內銀股下挫，四大內銀建行 （00939） 跌2.9%；工行 （01398） 、中行 （03988） 跌4%；農行 （01288） 跌3.1%。

【內銀展望】內銀首季業績合格 但「至暗時刻」仍未到來？

【09：24】特朗普威脅對中國加徵關稅，對貿戰消息敏感的手機設備股下挫，其中舜宇 （02382） 跌4.8%；瑞聲 （02018） 跌2.5%。

【09：21】滙豐 （00005） 跌3.1%，開報39元，再次跌穿40元水平；騰訊 （00700） 跌2%，開報408.8元；中移動 （00941） 跌3.8%，開報60.5元；港交所 （00388） 跌2%，開報247元，跌穿250元水；友邦 （01299） 跌3.3%，開報69.55元。

【09：20】恒生指數5月開局低開748點，開報23895點。

【09：14】即月期指開報23688點，跌814點或3.3%。

【08：45】南韓KOSPI指數跌2.4%，報1900點；日股假期休市。

【08：30】紐約期油跌8%，報18.2美元；布蘭特期油跌3.5%，報25.51美元。

【08：20】恒指黑期跌471點，報23700點；道指期貨跌330點，報23289點。

【08：00】君實生物 （01877）  公布，與美國禮來製藥禮來製藥簽署了研發合作和許可協議。雙方將合作研發及商業化SARS-CoV-2中和抗體（「君實新冠抗體」，產品代號：JS016），並且，禮來製藥將被授予在大中華地區外對君實新冠抗體開展研發活動、生產和銷售的獨佔許可。

君實生物與禮來製藥簽署研發合作和許可協議

【07：30】滙豐 （00005） ADR折合報39.19元，跌2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報395.73元。

【07：00】道指上周五收報23723點，瀉622點或2.6%；標指收報2830點，跌81點或2.8%；納指收報8604點，瀉284點或3.2%。港股ADR收報23615點，跌1028點。恒指夜期收報24750點，升248點。

道指上周五跌622點　港股ADR瀉1028點

【疫情焦點】全球累計逾356萬確診　美國確診逾118萬

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責任編輯︰梁浩碩

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