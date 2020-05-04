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五窮月有危有機 沽貨有無着數？

金融經濟 08:43 2020/05/04

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踏入5月，又到了港股傳統智慧「五窮六絕七翻身」中的五窮月。受疫情拖累，港股首季連跌3個月累挫逾16%，到4月份才見升勢。轉眼又是五窮月，初步企穩的港股5月份能否延續4月的升勢，還是難抵抗五窮月的魔咒？

在傳統智慧上，美股有Sell in May的說法，而港股則有「五窮六絕七翻身」，都反映股市於5月份都偏弱，事實上這說法不無道理。

相關文章：都說Sell in May 股壇傳統智慧有因由（訂戶專享）

據本網統計港股過去廿年走勢，港股5月份確是偏弱，由2000年以來，經歷14次跌市，僅有6次升市，即有7成的機會是跌市。於去年5月，中美貿易戰升級，港股5月大幅調整，重挫9.4%，為去年表現最差的月份，加深了投資者對五窮月的印象。統計廿年的5月份，平均表現為-0.7%，雖不是最差的月份，但反映「五窮月」的說法不無道理。

 

海嘯後港股於5月展升勢

至於「五窮六絕」的說法，有指源於大部分港股宣派股息後，集中會於5月前後除淨，除淨因素令5月股價下調。另外，投資者普遍於年初開始部署，股價上升後，到5月份先行沽貨獲利，亦令5月份普遍調整。

至於今年5月的表現，市場普遍預期不會太差。其中一個理據，是可參考2008年金融海嘯後期的走勢。受累疫情爆發，各地的封鎖措施令經濟活動、企業停工停產，環球經濟經歷2008金融海嘯以來最大的衝擊。目前疫情初現曙光，亦帶動港股4月份升4%，至於5月的走勢？

疫情初曙光 股市回穩

據海嘯期時的經驗，港股經歷股災後，弱勢延至2009年3月才的真正轉勢。經濟復恢推動港股於當年4月及5月出現強勁反彈，分別升14%及17%，為廿年罕見的升市。今年港股4月先現升市，5月有望延續。

在基本面上，疫情逐步緩紓，5月港股帶動靠穩的契機。目前歐洲疫情開始放緩，美國亦有望於5月中旬露曙光，隨着各地的社區隔離措施開始解封，復工復產的消息料有利股市。本港疫情市亦現曙光，本地已連續兩周未有錄得本地感染個案，疫情利好消息料有利港股。

料熱錢續湧港 推動港股

另外，現時港滙強勢，反映有錢流入本港，亦令有利港股氣氛。港滙多次觸及7.75「強方兌換保證」，由4月21日起金管局6度接錢，共向市場注入207.08億港元。不過，市場預期資金流入本港陸續有來。目前美國重推無限量寛放水，情況就如金融海嘯過後一般，預期熱金湧港。在上次資金流入本港的周期的2014年及2015年，金管局累計接錢3,000億元；而於金融海嘯後的2008年2009年，金管局分別接錢1,400億及4,800億元。

資金湧入本港，將有利股市，如港股5月中旬再現資金流入潮，將進一步利好港股。

責任編輯：錢家鋒

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