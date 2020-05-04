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君實生物與禮來製藥簽署研發合作和許可協議

金融經濟 08:00 2020/05/04

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君實生物與禮來製藥簽署研發合作和許可協議

君實生物 （01877） 公布，君實生物與美國禮來製藥禮來製藥簽署了研發合作和許可協議。雙方將合作研發及商業化SARS-CoV-2中和抗體（「君實新冠抗體」，產品代號：JS016），並且，禮來製藥將被授予在大中華地區外對君實新冠抗體開展研發活動、生產和銷售的獨佔許可。

君實生物表示，授予禮來製藥在大中華地區外對君實新冠抗體開展研發活動、生產和銷售的獨佔許可。禮來製藥將向公司支付1,000萬美元首付款，並在每一個君實新冠抗體（單用或組合）實現規定的里程碑事件後，支付最高2.45億美元的里程碑款，外加該產品銷售淨額兩位數百分比的銷售分成。

另外，雙方將成立一個聯合指導委員會，以監督和協調君實新冠抗體的研發工作。君實生物協同禮來製藥繼續推進君實新冠抗體的新藥臨床試驗申請。

禮來製藥承諾將盡商業上合理的努力與君實生物進行協商，按照雙方同意的條款和條件，以7,500萬美元認購新發行的H股股份。

復宏漢霖擬申請科創板上市 或為第三家「H+科創板」生物科技公司

石藥終止與君實戰略合作 為避未來商業衝突

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 君實生物－B（01877） SARS－CoV－2

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