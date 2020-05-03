滙豐保險向800認知障礙症家庭　捐出「抗疫物資包」及「子親包包」

▲ 滙豐保險夥路德會向認知障礙症家庭捐出物資。

滙豐保險宣布，夥香港路德會推出社區支援活動「滙豐保險耆代同行—愛腦護老」，在疫情期間惠及800個認知障礙症或輕度認知障礙長者的家庭及1200名照顧者。

透過有關活動，每個合資格家庭可收到1個「抗疫物資包」，內含主要食品、基本個人清潔用品和抗疫用品，包括：米、食油、口罩及酒精搓手液。

此外，他們還將獲得可提供網上認知訓練課程的「子親包包」，鼓勵患有認知障礙症的長者與照顧者進行互動，促進身心健康。認知訓練是常見治療認知障礙症的方法，有助延緩患者身體和認知能力的衰退速度。這些互動亦有助於改善他們與照顧者的關係，減輕照顧者的壓力，從而提升生活質素。

路德會亦特設5個網上訓練項目，涵蓋認知訓練玩具、家居運動、園藝治療，DIY健康零食及手工製作抗疫用品。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，近來港人在限制社交措施的規例下配合法例居家，對患有認知障礙症長者及其照顧者的影響更加顯著，特別是他們在相當長一段時間內無法維持重要的社交活動，因此深切關注他們在身心上與日俱增的健康風險。

路德會將為合資格的長者及其照顧者安排上門派送「抗疫物資包」及「子親包包」， 並會時常以電話方式問候及跟進，確保他們的身心健康。

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