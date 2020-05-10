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【新股IPO】開拓藥業下周招股集資約19.5億元　引東方資管基金作基投（第三版）

金融經濟 22:20 2020/05/10

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內地醫藥企業開拓藥業擬5月下旬赴港掛牌。

據市場消息透露，內地癌症新藥研發企業開拓藥業上月通過港交所聆訊，集資規模約2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元），預計於下周初招股，並於5月下旬掛牌上市。獨家保薦人為華泰。

公司上市前曾進行5輪融資，已獲多家投資機構入股，包括聯想之星、弘暉資本、建銀國際醫療基金、元生創投等。

消息指，開拓藥業獲格力集團（深：000651）旗下投資平台格力金控入股成為基石投資者，認購1億美元等值股份，佔集資規模近40%。另外，公司引入Foresight Orient Global Superior Choice SPC作為基石投資者，投資額500萬美元，佔集資規模近3%。該基金由東方資管（香港）管理，睿遠基金作為投資顧問。

除獲格力金控支持外，弘暉資本通過其管理下的基金參與開拓藥業IPO的基石投資，投資金額1200萬美元，佔集資規模約6%。

該公司致力研發潛在同類首創（First-in-Class）及同類最佳（Best-in-Class）藥物的企業，深耕雄激素受體（AR）、ALK-1等多靶點，覆蓋前列腺癌、乳腺癌、肝癌大癌腫和脂溢性脫發等缺乏有效治療手段的疾病領域。

公司共計有5種臨床階段在研藥物，目前正在大中國區和美國多個地區開展多項I-III期臨床試驗。   

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（第二版更新下周招股） 

（第三版更新基石投資者）                       

責任編輯：謝卓榮  

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