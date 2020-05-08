  • 29°C
香港時間 : 2020508日 (五) 19:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】開拓藥業下周初招股　集資最多19.5億元（第二版）

金融經濟 18:53 2020/05/08

分享：

內地醫藥企業開拓藥業擬5月下旬赴港掛牌。

據市場消息透露，內地癌症新藥研發企業開拓藥業上月通過港交所聆訊，集資規模約2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元），預計於下周初招股，並於5月下旬掛牌上市。

消息指，開拓藥業獲格力集團（深：000651）旗下投資平台格力金控入股成為基石投資者，認購1億美元等值股份，佔集資規模近40%。格力金控在醫療健康領域具有豐富的投資經驗，也是首次以基投身份參與香港新股發行。

公司上市前曾進行5輪融資，已獲多家投資機構入股，包括聯想之星、弘暉資本、建銀國際醫療基金、元生創投等。

該公司致力研發潛在同類首創（First-in-Class）及同類最佳（Best-in-Class）藥物的企業，深耕雄激素受體（AR）、ALK-1等多靶點，覆蓋前列腺癌、乳腺癌、肝癌大癌腫和脂溢性脫發等缺乏有效治療手段的疾病領域。

公司共計有5種臨床階段在研藥物，目前正在大中國區和美國多個地區開展多項I-III期臨床試驗。   

相關文章：【新股IPO】生物科技、物管股5月份齊招股　券商：認購物管較穩陣

【新股IPO】農夫山泉創辦人鍾睒睒　原來比王健林更富貴？

【新股IPO】農夫山泉擬集資78億元 去年派息105億元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

（第二版更新下周招股）                         

責任編輯：謝卓榮  

香港股票 生物科技 集資 IPO 生物科技股

上一篇文章

港大零售逾半股份被接管 David Webb證監曾先後預警

下一篇文章

星美已被頒令清盤　股份繼續停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫
【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【國泰危機】國泰內部瘋傳港龍成歷史　國泰僅公布延期AGM（第三版）
【國泰危機】國泰內部瘋傳港龍成歷史　國泰僅公布延期AGM（第三版）
九置派逾億元消費券　海港城、時代廣場下周一可換領
九置派逾億元消費券　海港城、時代廣場下周一可換領