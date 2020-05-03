【騰訊閱文】被網絡寫手斥「吃人血饅頭」　閱文新團隊發聲撲火

▲ 閱文新合同風波，寫手斥「奴隸合同」剝削創作者權益。

閱文（00772）綫上付費閱讀舉步維艱，面臨網文盜版氾濫、免費平台崛起等挑戰，集團內部擬推動免費閱讀，兩大聯席首席執行官吳文輝、梁曉東等核心管理層紛紛離職，由騰訊（00700）副總裁程武、騰訊平台與內事業群副總裁侯曉楠接管。新領導上任後與網絡作家簽的新合同，被作家斥「奴隸合同」、「吃人血饅頭」。

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閱文陷新合同風波，原因在於，網絡作家（寫手）的利益遭剝削。以往閱文採用「訂閱+全勤+勤奮寫作+道具分成+月票獎勵」的收入模式，分成規則清晰公平，寫手靠自身努力爭取更多的VIP訂閱就有不錯的收入。但新合同中，作者收入為扣除營運費後，讀者付費後淨利潤的分成。

新合同條例十分苛刻 令創作者寒心

1.作者創作版權，直至作者去世50年後，都歸閱文。 2.作者與閱文關係為「聘請」關係，閱文聘請員工創作，但不存在僱傭關係，蔔提功法律要求的五險一金、勞保、社保等待遇。 3.如果作者的內容不符合要求，平台可隨時終止協議，並請第三方續完。換言之，作者對自己的作品沒有保障權。 4.集團所有渠道，包括起點免費網站、QQ瀏覽器、微信讀書等，都屬於免費。 5.由平台掌握廣告分成規則，廣告費收入不再透明。

內地寫手怒斥，網文盜版、免費是「攪亂行業的老鼠屎」，可惜現在閱文自己卻在破壞行業規矩，並且做得更過分。

很多寫手們認為，創作者連最後一絲尊嚴都失去了。

新合同惹眾怒 新管理團隊急撲火澄清

寫手們群起而攻之，閱文的新合同之火越燒越大，程武、侯曉楠和閱文新團隊緊急發聲明澄清：

1.当前所讨论的是2019年9月的合同，并非外界谣传的2020年4月28日新合同。 2、针对旧合同，新管理团队将会与作家们进行广泛的沟通，对于不合理的条款，会做出相应的修改。 3、新团队上任坚定的认为，必须要巩固和保持付费模式，并对创新模式进行探索。外界傳言的閱文推行「全部免費閱讀」是不可能也不現實的說法。 4、关于微信读书针对阅文版权内容的限时免费运营活动，是渠道自身运营不当，同时也是阅文渠道工作的管理失误。阅文已经与微信读书沟通并达成共识，该运营活动已下线，不会对作家的收益产生任何影响。 5、作家是阅文平台的根基。内容生态不只是阅文的，更是大家的。大家的意见和批评并非一日之寒，借此能了解到大家真实的心声，是非常重要的收获。

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