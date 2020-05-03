【中歐關係】歐盟外長：之前對中國有點天真 今後將更現實

新冠肺炎全球大流行改寫中國對外的國際關係，繼歐盟總理馮德萊恩支持針對疫情的調查必須涵蓋中國後，歐盟外長博雷爾則指，歐盟過往對中國「有點天真」（little naive），但今後將變得更加現實。

歐盟：必須調查中國 支持查明新冠肺炎疫情如何爆發

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歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）接受法國《星期日報》（Le Journal du Dimanche）訪問，談論到中歐關係，形容中國既是經濟夥伴，也是「系統性的對手」（systemic rival），企圖推廣截然不同的管治模式。

博雷爾表示，歐盟和中國均主張多邊主義，令兩者好像站在同一陣線，但實際上雙方在全球管治的理解並不相同，特別在危機時期。

他續指，歐盟支持以聯合國為中心的有效多邊主義，但形容中國並不一樣，是一種有選擇性的多邊主義（selective multilateralism），建基於對國際秩序的不同理解。

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博雷爾又談到，新冠肺炎危機加劇了中美角力，雙方都為全球大流行而互相指責。

除了對中國質疑，博雷爾也批評美國總統特朗普，特別是後者宣稱新冠肺炎病毒是在中國實驗室製造，跟華府情報部門呈現矛盾，認為並不可信。

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