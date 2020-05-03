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【紅酒投資】學識三個術語　精明選購葡萄酒

環球政經 21:00 2020/05/03

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釀製葡萄酒時所用的工藝和處理差之毫釐，也會令葡萄酒的口感和風味大相逕庭。適逢勞動節，今期教你認識三個重要釀酒工序及術語，讓你買酒時更有自信！

葡萄採收

「摘提子」首先要挑選適當的時機，因應葡萄品種而異，例如素有「紅葡萄王者」稱謂的赤霞珠 （Cabernet Sauvignon）就是出名晚熟的品種，如果過早採收，釀製出來的葡萄酒會帶有奇怪的青澀味。

而我們經常會在酒瓶上看到Hand harvesting (人工採摘) 或 Mechanical harvesting (機械採收)的術語，這又代表甚麼呢？整體來說，相對於機械採收，人工採收的葡萄酒會更為矜貴，因為這做法既能夠保護葡萄膝，工人亦能率先在田裡去蕪存青，因此頂級的葡萄酒多是用人工採摘的葡萄釀製而成。當然，並非所有人工採摘的都是好酒，但可作為選酒時的一個參考指標。

發酵

葡萄酒發酵的方法多不勝數，先說說白葡萄酒酒瓶上，一個你必然遇到過的術語 : Malolactic fermentation (乳酸發酵)。這簡單來說就是把口感尖銳的蘋果酸轉換成乳酸，經過這程序處理的白酒，口感較圓潤飽滿，且帶有奶油及堅果氣息，喜愛這種風味的朋友下次選酒時就可以留意了！

橡木桶陳年

紅酒的其中一個常見描述，是在橡木桶裡陳年了多久，某些產區亦需遵守規定的陳年時間。對紅酒而言，橡木桶能增加強其結構及複雜性，並增添雲呢拿、太妃糖、堅果，咖啡等的風味(視乎新桶比例、用法國或美國橡木桶等因素，在此不贅)。有人把橡木桶比喻為葡萄酒的「化妝品」，因此頂級葡萄酒的妝容一定化得恰到好處，木桶帶來的風味絕不會喧賓奪主，掩蓋本來的果香。

下期預告：名牌包包如何配美酒？

過往專欄：

【紅酒投資】「紅酒期貨」賺得又飲得？

【紅酒投資】紅酒價值全取決於一個字？

【酒醉金迷】「復活蛋型」酒缸釀酒竟更香醇?

 

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

商品 法國 葡萄酒 波爾多

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