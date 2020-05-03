【原油ETF】3175周一收市後再轉倉 9月、10月、12月合約各三分一

▲ 三星資產指，取決於市場狀況，3175的進一步轉倉最多需要5個交易日完成。

原油期貨ETF （03175） 早前因應油價大上大落，已將期油合約轉倉至9月合約。三星資產表示，為減輕因持有單月份紐約期油期貨合約所產生的集中風險，決定將在周一（5月4日）交易時間結束後開始進一步轉倉，以加強風險管理。

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三星資產指，取決於市場狀況，進一步轉倉最多需要5個交易日完成，預計在進一步轉倉後，紐約期油的期貨合約將變為約三分一為9月合約、三分一為10月合約、三分一為12月合約。

公司又指，自5月4日起暫停增設基金單位，直至根據信託契據的另行通知為止，但二級市場交易及基金單位的贖回將繼續進行。

三星資產並指，管理人已採取認沽期權對沖策略，在極端市場環境下，購買認沽期權是為履行風險保證金義務並避免結算經紀施加任何強制清算的風險管理措施的一部分。未來將繼續密切監視情況並將考慮不同方案（例如，與指數提供者討論更改指數計算方法的可能性及在獲得證監會的事先批准下以另一指數替換指數）。

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