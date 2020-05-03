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【五一黃金周】連假「非酒吧批註」店生意旺　酒吧業促放寬限制

商業 20:11 2020/05/03

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即使「非酒吧批注」的酒吧即使在限聚令下要相隔1.5米，連假期間入座率亦連夜爆滿。（香港酒吧業協會提供）

新冠肺炎疫情似有緩和，港人在五一黃金周連假期間，開始重新出來消費，以銅鑼灣和尖沙咀區為例，「非酒吧批注」的酒吧即使在限聚令下要相隔1.5米，入座率亦連夜爆滿。香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，該兩區的「非酒吧批注」酒吧，在假期期間的星期五和星期六，生意額較疫情最差時急增30%，每位顧客平均消費200元至300元。他續指，該些營業的酒吧凌晨一點已座無虛席，個別更要排隊等位。

【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增

雖然連續14日未有新增本地確診個案，但港府對酒吧營業推出的「禁令」仍持續。錢表示，本港營運的酒吧分「酒吧批注」和「非酒吧批注」，現時只有「酒吧批注」的酒吧被禁止營業；「非酒吧批注」的酒吧現時仍可營業及銷售酒精類飲品。

【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌

他認為，既然本地疫情有緩和，應放寬限制，立刻撤銷對「酒吧批注」酒吧的限制。他指出，港府現時不斷讓海外人士入境，本港來自外地的確診個案又不斷；而限制若持續，只是將抗疫失敗的後果轉嫁到基層市民身上。他建議，倘若擔憂外來人士受感染，並令社區爆發，可強制新入境人士隔離，由根源杜絕，而非以港商和港人的生計抗疫。

【五一黃金周】疫情緩和多人外出　餐廳生意逐回暖

記者：馬意文

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