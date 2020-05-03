【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增

▲ 今個五一黃金周的街上人流明顯增加，但未必能夠幫助零售商增加銷售額。

新冠肺炎疫情連續14日未有新增本地確診個案，今個五一黃金周的街上人流明顯增加，但未必能夠幫助零售商增加銷售額。銅鑼灣小店CrazyNaNa負責人林小姐指，「疫情最差都有熟客撐住」，今次連假亦以熟客生意為主；她形容店舖人流明顯增加，只是顧客進店「只看不買」，銷售未見有增長。

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抗疫賣家電無示範 德國寶：影響購買慾

德國寶副總裁陳嘉賢表示，近兩星期開始，旗下門市人流逐步回升，更以MegaBox最旺。她續指，人流的暢旺程度回復到疫情爆發前的周末，只有下午2時至4時最繁忙，其他時間亦較靜。

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然而，人流增卻未能有效提高銷售。她指出，顧客消費態度謹慎，更形容「散心居多」消費意慾不大；五一黃金周期間的銷售，僅與一至兩個月前比較有好轉，整體仍然偏弱。她解釋，銷售的家電產品講求實用性，早前為避免疫情爆發，門店的示範亦停止。她認為只有推銷員口述、未能示範家電功效會減低消費者購買意慾。

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記者：馬意文

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