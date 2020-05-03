【人事變動】新華保險執董黎宗劍辭任　關注集團業務轉型下半場

▲ 新華保險執行董事黎宗劍上周提出辭任，其在去年初時任董事長萬峰離職後，曾代行董事長職務。（網上圖片）

新華保險 （01336） 公布，執行董事黎宗劍以年齡原因，辭去執行董事等相關職務，即日起生效。新華保險表示，其辭任不會影響董事會的正常運作。今次的人事變動，再令市場關注新華保險未來業務策略。

新華董事會表示，上周四（4月30日）收到黎宗劍的辭職函，辭去執董、及董事會戰略委員會及投資委員會委員職務。黎宗劍確認，其與董事會並無意見分歧。

萬峰去年初離任 股價曾急挫1成

近年，新華保險的高層人事變動頻繁。去年1月時任董事長萬峰同樣以個人年齡為由辭任，雖然市場有關萬峰離任的傳聞早已升溫，但消息傳出後新華股價仍急挫1成，當時市場歸究於萬峰的離任為新華的業務轉型增添更多不確定性。

事後，新華董事會推選時任副總裁兼執董黎宗劍代行董事長職務。當時市場關注「代理」的董事長及執行長黎宗劍及楊征能否「坐正」。

但在萬峰離任後5個月，新華去年中舉行股東大會，通過新華資管副董事長、總裁李全為公司首席執行官、總裁的提名，並選出包括現任董事長劉浩凌在內的新一屆董事會董事及獨董，而楊征既沒有「坐正」亦沒有入圍新一屆董事會。

內媒：關注「老保險人」交棒資管人對轉型影響

當時，內地已流傳黎宗劍的「使命將圓滿完成」，意味新華保險將完全由「萬峰時代」的「老保險人」主導、交棒到非傳統保險業出身而是富有資產管理經驗的管理層，而新華如何平穩轉型仍然值得關注。

早在萬峰執掌年代，他提出「兩步走」戰略，分別是2016年至2017年期間的轉型期，以期交及續期保費逐步取代躉交保費；其次是2018年至2020年的收獲期，著重發展長期期交業務，加大業務結構調整。

新華保險上周收報26.9元，升4.5%。

相關文章：

【內險業績】新華保險首季多賺38% 長期險首年保費升1.7倍

新華：2、3月銷售受疫情影響 全年目標不變

新華保險去年多賺8成 末期息勁增8成至1.5元