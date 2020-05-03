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【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌

商業 19:29 2020/05/03

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五一黃金周假期結束，本報記者走訪尖沙咀發現，廣東道多間名店不再現人龍，內地和外國遊客幾乎全無。（林宇翔攝）

五一黃金周假期結束，本報記者走訪尖沙咀發現，廣東道多間名店不再現人龍，街上拖行李的人少之又少，內地和外國遊客幾乎全無。多個商場人流按年明顯減少，商場店舖生意亦慘淡，多間店舖只有店員沒有客人。

【五一黃金周】多區零售小店旺丁不旺財　非必需品港人看多買少

星光行典藝珠寶鐘錶負責人李先生表示，生意較去年五一黃金周跌9成以上，即使4連假也零生意。他補充，過往遊客生意佔6成，本地客佔4成，現時遊客全無，本地客亦不願意消費，已推出半價優惠亦無人光顧。同樣位於星光行的偉寶珠寶公司負責人曾小姐指，公司100%靠遊客生意，現時遊客盡失，4月份生意按年跌8成，「幾乎每天都零生意」，無計可施下可能「等執」。

【五一黃金周】長洲逼爆？　小店銷售逆市升4至5倍

美麗華廣場時裝店Berth店員李小姐表示，商場人流較去年少，特別失去內地遊客，生意無因假期受惠，反而平日放工後的客人，比假日還多。

有海港城影音店指，遊客生意佔8成，該部分近日盡失，雖然近日商場人流較一兩個月前回升5成，但本地客看多買少，生意按年跌8至9成，因此，將於本月10日結業。亦有海港城名店店員向記者透露，本地客消費力其實不比遊客低，但需要視乎他們現時是否有購買慾。

樓上西裝舖：人流回升有生意

不過，有尖沙咀樓上舖人流較好。西裝店Zuitable負責人Mark表示，連假期間人流明顯較旺，而銷售方面有較疫情最差時升一半，顧客平均花費3,000元至4,000元。雖然疫情似有緩和，但他認為仍然未算受控，為抗疫寧願少做生意，分開不同時段、每次只接一個客人。

【五一黃金周】銅鑼灣旺角小店丁財兩旺　對假期銷售樂觀

記者：朱悅瀅、馬意文

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