【巴郡股東會】巴郡上季股票「損手」逾4000億元　淨虧損額歷來最高

▲ 巴郡公布首季業績，股票虧損高達545億美元。

受全球投資界廣泛關注的巴郡（Berkshire Hathaway）周年股東大會今日凌晨召開。巴郡公布首季業績，錄得經營利潤58.7億美元，按年升5.7%；計入其所投資的股票賬面損失後，淨虧損高達497.5億美元（約3880億港元），去年同期則盈利216.6億美元。此外，截至第一季末，公司賬面現金為1370億美元，創歷史新高。

根據通用會計準則（GAAP），要求上市公司業績報告中披露其股票投資的短期波動。意味巴郡所投資股票的價格波動，將反映在公司的業績報告中。

巴郡首季主要虧損來自股票投資，虧損545.2億美元（約4252億港元）。其前5大持倉股分別為蘋果（美：AAPL）、美國銀行（美：BAC）、可口可樂（美：KO）、美國運通（美：AXP）、富國銀行（美：WFC）。在其投資組合中，這5隻重倉股的佔比約7成，賬面按季虧損421億美元。

公司 公允價值 按季虧損 蘋果 638億美元 99億美元 美國銀行 202億美元 132億美元 可口可樂 177億美元 44億美元 美國運通 130億美元 59億美元 富國銀行 99億美元 87億美元

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