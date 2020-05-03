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【股神損手】巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股

環球經濟金融 18:42 2020/05/03

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巴郡上季蝕近3900億 巴菲特清倉4大航空股

受新冠肺炎影響，全球股市波動持續，就連「股神」巴菲特（Warren Buffett）亦損手。巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）首季錄得虧損近500億美元。疫情令航空業大受打擊，巴郡上季亦清倉4大航空股。

巴郡指，大部份旗下業務都因為疫情而受到「相對輕微至嚴重」（relatively minor to severe）的負面影響。

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巴郡上季錄得虧損497.5億美元（約3,881億港元），即每股A股虧蝕30,653美元。撇除持股價值的變化，巴郡上季營業盈利（即由持續經營業務產生的盈利）則按年升6%至58.7億美元。

據巴郡呈交美國證監的持倉報告顯示，上季已沽清其持有達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）、美國航空（American Airlines，美：AAL）及聯合航空（United Airline，美：UAL）的股份。

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巴菲特周六在巴郡年度股東大會上指，世界已改變了航空業的發展，坦言航空業未來的前景不是太明朗。巴菲特指出，巴郡累計在航空公司投資約70億至80億美元，形容巴郡未能全身而退，是自己的錯誤。

截至2019年底，巴郡持有達美航空11%的股份、美國航空10%的股份、西南航空10%的股份，以及聯合航空9%的股份。

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