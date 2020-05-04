【香港經濟】香港首季GDP按年跌8.9%遜預期　歷來最差（第二版）

▲ 財政司司長陳茂波發表網誌稱，首季GDP會比對上兩次金融危機更差。

香港政府公布，今年首季本地生產總值（GDP）按年實質跌8.9%，較市場預期倒退6.5%為差，為有紀錄以來的最大跌幅，按季則跌5.3%，連續第三個季度萎縮。雖然本港新冠肺炎疫情已初步受控，有消息指政府亦有意放寬限制措施，惟財政司司長陳茂波早前已預告，首季GDP預測將會比亞洲金融風暴，及金融海嘯期間更差。

政府統計處指，首季私人消費開支按年實質跌10.2%，較上季2.9的跌幅加劇；固定資本形成總額按年實質跌13.9%；貨品出口總額按年跌9.7%，貨品進口則跌2.9%。政府發言人表示，由於疫情的威脅對本地廣泛的經濟活動以及區內供應鏈構成嚴重干擾，倘若疫情的威脅持續，本港經濟活動短期內料仍然欠佳。

陳茂波：百日抗疫漸露曙光是靠大家

陳茂波於記者會表示，香港經濟陷入深度衰退，按年、按季都創有紀錄以來最大單季跌幅，反映前兩年中美貿易磨擦、香港社會事件和疫情影響。經濟「三頭馬車」出口、消費和投資均「死火」，3月失業率高企4.2%為近9年新高。

展望第二季，陳茂波認為形勢未許樂觀，即使有改善都會緩慢，因疫情未受控，出口難以大幅改善，國際商務務旅遊、投資亦難大幅反彈，本地投資要一段時間才能恢復，但認為對經濟最大作用為私人消費，故會繼續加大開支支援企業及「打工仔」，並補充百日抗疫漸露曙光是靠大家，今時今日人和比天時地利更重要。

陳茂波指，經濟環境備受挑戰，根據歷史數據，2008年曾創連續4季、1998年時就曾連續5季GDP按季倒退。雖然本地疫情看似穩定，但海外大流行仍未受控，將影響出口及全球出行，但相信若市民齊心抗疫，也齊心消費，可以加速香港從衰退走出來。若有需要會推出更多措施，但目前會全力落實之前公布的措施。

陳茂波續指，兩輪抗疫基金、財政預算案合共支援2900億元，佔GDP近10%。目前仍有相當多措施未推出，例如就業支援。至於現金支援計劃，需要「兩條腿」走路，針對性、普遍性的措施都要推出，如針對運輸、建造、飲食業。

大新：料第二季GDP收縮或達10%

大新銀行經濟師溫嘉煒認為，今季跌幅大致屬預期之內，但私人開支一項跌幅達10.2%則較令人意外。他分析，現時社會消費信心仍然疲弱，相信要到5月才開始改善，而歐美封城措施於3月才開始，預期外需跌幅於4、5月會更顯著；加上企業面對不明朗的營商環境會限制投資開支，料本港第二季GDP會繼續收縮，按年跌幅可能達10%。

不過，隨著政府紓困措施於次季開始逐步落實，料可紓緩本港經濟困境，但第三季本港或會繼續陷於衰退，要至第四季才開始重新錄得正增長，預期本港全年經增會按年收縮6.1%。

（第二版新增陳茂波記者會內容以及經濟師看法）

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