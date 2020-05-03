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【香港經濟】陳茂波警告︰港首季GDP縮逾7.8%　或是自60年代以來最差一年

金融經濟 18:39 2020/05/03

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財政司司長陳茂波發表網誌稱，首季GDP會比對上兩次金融危機更差。

本港新冠肺炎疫情已初步受控，多日未有錄得本地感染個案，然而經濟情況卻仍見起色。財政司司長陳茂波發表網誌稱，即將公布的第一季GDP預測將會比亞洲金融風暴，及金融海嘯期間更差，且是連續第三季度的萎縮，情況令人擔憂。甚至可能是自60年代有紀錄以來最差的一年。

陳茂波直言，香港經濟正處於深度的衰退。他舉例稱，1998年香港受亞洲金融風暴打擊，第三季的GDP按年收縮8.3%；2009年金融海嘯衝擊下，本港第一季GDP負增長7.8%。惟他稱目前情況比當年更差。

港經濟靠「三頭馬車」

他表示，隨着疫情近日有所緩和，部份措施有望得以逐步放寬，讓社會生活、百業運作能逐步恢復正常。然而，在全球疫情仍未平復之際，亦必須謹慎行事。環球市場正面對也許是自上世紀30年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。因此，拉動本港經濟的三頭馬車，包括內部需求、出口及投資，暫難有顯著起色。

香港經濟難言樂觀。陳茂波亦將今年的經濟預測大幅向下修訂，最新估計為負增長4%至7%，遠差過2月中時原先估算的負增長1.5%至微增0.5%。如果疫情發展以至外圍帶來的壓力，令經濟萎縮幅度靠近預測的下限，這將是香港經濟自60年代有紀錄以來最差的一年。

派1萬元6月底接受登記

至於不少市民關心的財「全民派1萬元」措施。他透露，有超過20家銀行將會參與協助發放款項，而相關的登記程序亦非常簡單，有個人銀行戶口的市民，可透過電子方式申請。按照目前的時間表，6月底將接受合資格的市民登記，7月中開始現金到手，估計8月底大部份申請人可收到款項。

他要表示，經濟要恢復動力、甚至踏入復甦，需要穩定平和的社會氣氛。此時此刻的香港，「人和」或者較「天時地利」更重要。

相關文章︰【派錢1萬】陳茂波下調經濟預測最差倒退7%　派錢1萬7月可收款（第二版）

陳茂波：樓市現斷崖式下跌風險不大

 

編輯︰侯景成

香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 陳茂波 經濟

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