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【香港經濟】陳茂波今日下午5時見記者　料香港首季GDP按年跌逾7.8%

金融經濟 15:49 2020/05/04

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財政司司長陳茂波發表網誌稱，首季GDP會比對上兩次金融危機更差。

香港政府將於今日收市後公布首季經濟數據。雖然本港新冠肺炎疫情已初步受控，有消息指政府亦有意放寬限制措施，惟財政司司長陳茂波早前已預告，首GDP預測將會比亞洲金融風暴，及金融海嘯期間更差，且是連續第三季度的萎縮。

陳茂波將於今日下午5時見記者。

陳茂波指，香港經濟正處於深度的衰退，並再度下調全年經濟預測，估計全年GDP將負增長4%至7%，預測的下限可能是自60年代有紀錄以來最差的一年。

他表示，全球疫情仍未平復之際，環球市場正面對也許是自上世紀30年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。因此，拉動本港經濟的三頭馬車，包括內部需求、出口及投資，暫難有顯著起色。

派1萬元6月底接受登記

至於不少市民關心的財「全民派1萬元」措施。他透露，有超過20家銀行將會參與協助發放款項，而相關的登記程序亦非常簡單，有個人銀行戶口的市民，可透過電子方式申請。按照目前的時間表，6月底將接受合資格的市民登記，7月中開始現金到手，估計8月底大部份申請人可收到款項。

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編輯︰侯景成

經濟 財政司 肺炎 香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 陳茂波

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