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【巴郡股東會】股神巴菲特手持萬億現金　究竟等待甚麼？

金融經濟 19:01 2020/05/03

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股神巴菲特在投資航空股一役中，累計損失約70億至80億美元（約546億至624億港元）。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）上季末持有的現金及現金等值物，合計約1372億美元（約1萬億港元），創下新高，並較去年底多出約100億美元。巴菲特坦言，「我們沒有看到吸引人的東西」。

每年舉行的巴郡股東會一直是市場焦點，各界投資者都希望由此獲得一、兩個錦囊，但巴菲特卻告訴大家，他首季只在場觀望，沒有「撈底」。

沒有「進場」的同時，巴菲特承認，由於新型冠狀病毒疫情重創旅遊業，因此已清倉4大航空股，完全退出美國最大4家航空公司投資。

投資航空股損失逾500億元

巴菲特表示，自己早前收購美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）和聯合航空（UnitedAirlines）10%持股，結果顯示「我錯了」，相關投資損失累計約70億至80億美元（約546億至624億港元）。

他解釋，買入及沽出航空股的這段期間，「認為航空業出現重大變化」，不再符合公司的盈利標準。」

去年第四季買入兩隻ETF

沽貨不買貨，原來巴菲特早於去年第四季，已破天荒買進Vanguard S&P 500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF。巴菲特在巴郡股東會也強調，對多數投資人來說，持有追蹤標普500指數的指數股票型基金（ETF）是好事。

巴菲特認為，巴菲特認為，新冠肺炎疫情的潛在衝擊非常廣，但仍對前景持樂觀庇度，相信目前只是一場試驗，美國能成功挺過這場危機。「我們歷經了古巴飛彈危機、911恐襲、金融海嘯，沒有什麼能阻礙美國，即使面臨極為嚴峻的情勢，美國終究能獲勝。」

巴菲特強調，美國是一個很強大的國家，「請別錯估了美國」。巴菲特等待的，可能就是美國經濟的復甦。

相關文章：【巴郡股東會】巴菲特談石油投資：錯估了油價走勢　油企未來難以預測

相關文章：【巴郡股東會】巴郡上季股票虧損545億美元

 

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