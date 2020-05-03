【巴郡股東會】巴菲特談石油投資：錯估了油價走勢　油企未來難以預測

▲ 全球矚目的巴菲特周年股東大會今日凌晨召開，巴菲特回答股東關於石油投資，指我們都錯估了油價走勢。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）今日（5月3日）清晨4時45分舉行綫上周年股東大會。國際原油價格大幅下跌，有股東問及一年前對西方石油公司（美：OXY）的投資，巴菲特坦言，我們都錯估了油價走勢。

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巴菲特表示，在當時的油價水平，投資西方石油公司極具吸引，但現時油價，令投資失色。他解釋，未來今年原油產量將會顯著下降，因為需求大幅減少及油價持續低迷，原油價格在20美元的水平，使油企開採難以獲得盈利，磚井活動因此會減少，油企未來無法預測。

巴菲特指，油價未來走勢難以預估，17美元、25美元都有可能。現時亦充滿諸多不確定，包括石油儲存空間不足、石油輸出國組織與俄羅斯的協議等。

此外，巴菲特看淡紙媒行業、汽車業。他認為，疫情導致某些行業進一步衰落，因為消費者改變消費習慣，不再使用這些產品。當中，紙媒行業在疫情前，廣告、銷售量、發行量已經下降；疫情後，情況將更嚴峻。汽車行業亦如此。

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責任編輯：陳華