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【iPhone SE】Tim Cook：iPhone SE可吸引Android客過檔

科技 18:17 2020/05/03

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蘋果CEO庫克早前更指，iPhone SE在較低收入地區的表現較佳。(法新社資料圖片)

蘋果（Apple）上月推出期待已久的iPhone SE，不少仍在使用舊機的果粉也密謀換機。蘋果CEO庫克早前更指，iPhone SE在較低收入地區的表現較佳，而且更有力吸引一部分Android用家過檔轉投蘋果。

蘋果日前舉辦業績發布會，在會後電話會議上，Tim Cook表示，iPhone SE將iPhone 11的「引擎」放到體積更小的機身、價格更相宜，這策略在所有地區都奏效，但預期在收入水平較低的地區表現更佳；他又聲稱iPhone SE比最快的Android手機效能更佳，將吸引相當數目的Android轉至iOS。

＞＞【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

＞＞iPhone SE Plus傳2021年中推出　採側面指紋識別

不過，他亦強調，新iPhone SE的低售價，並不意味蘋果已改變iPhone的定價策略，強調蘋果一直致力以理想價格提供產品。

新版iPhone SE於上月24日正式出貨。機身設計與iPhone 8相當相似，機背採用單鏡頭，機身重量及屏幕大小均與iPhone 8相同，機身大小相當適合女性用家，單手都可輕鬆操控，定價最低僅需3,399港元。

責任編輯:周俊霖

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