【金正恩現身】兩韓開火 南韓：北韓非故意挑釁

▲ 韓聯社報道，南韓軍方中部前線地區的監視哨站，在當地早上7時許遭到北韓發射的數枚槍彈擊中，南韓隨後向北韓進行廣播，並兩次開火示警。

兩韓今早（3日）曾在邊境開火。韓聯社報道，南韓軍方中部前線地區的監視哨站，在當地早上7時許遭到北韓發射的數枚槍彈擊中，南韓隨後向北韓進行廣播，並兩次開火示警，據了解，南韓報稱沒有人員傷亡及設備受損。

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事發在當地早上7時半後，南韓官員說接壤北韓邊境的鐵原郡，有駐守哨站的士兵聽到幾下槍聲，之後在哨站牆壁上見到4個彈孔。士兵按指引分兩次向北韓方向開了20槍示警，每次連續開10槍，再向北韓一方廣播；事件中南韓無人員傷亡，無設備受損，暫時未知北韓有無人死傷及設備受損。

韓聯社報道，南韓聯合參謀本部官員說，朝方似乎並非故意挑釁，又說事發時頗大霧，北韓軍人經常趁這個時候換班，目前未偵測到北韓軍方有任何異常舉動。南韓已透過軍事聯絡渠道要求北韓解釋，北韓暫時未有回應。

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有分析認為，事件發生的時間有蹺蹊。北韓領袖金正恩在消失20天出席公開活動，消息剛於周六（2日）傳出，北韓就於次日便向南韓開火，是蓄意挑釁。但南韓軍方初步認為，北韓蓄意挑釁的機會不大。南韓軍方正詳細調查及蒐證，包括尋找子彈碎片，以及分析北韓方面開槍的動機。

據了解，南韓沒有人員傷亡及設備受損。聯合參謀本部表示，韓軍通過軍事聯絡管道了解情况，並採取措施防止類似情況再次發生。

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