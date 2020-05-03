【美股一周】就業報告成今周焦點 失業率料升至16%

美國總統特朗普（Donald Trump）上周威脅對中國加徵關稅，以追究中國防疫不力，為中美關係蒙上新陰影，美股三大指數上周五及一周累計齊見紅。觀望今周，美國4月就業報告會是市場焦點，受新冠肺炎疫情影響，失業率料攀升至16%，為1939年以來最高，有經濟師形容，4月就業報告會是場「恐怖表演」（horror show）。

道指上周五收報23723點，跌2.6%；標指收報2830點，挫2.8%；納指收報8604點，瀉3.2%。一周累計，道指跌0.2%、標指挫0.2%、納指則跌0.3%。

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觀望今周，焦點落在美國就業數據，俗稱「小非農」的ADP就業數據會率先在周三公布，市場預料4月大減2,050萬人，對比3月的僅為減少2.7萬嚴重。

周四則會公布美國上周首次申領失業救濟人數，市場普遍預料為300萬人，比上次公布的383.9萬有所好轉。

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最受市場關注的4月就業報告會在周五公布，瑞信首席經濟師斯威尼（James Sweeney）形容，此會是場「恐怖表演」（horror show）。

市場普遍預料，美國4月失業率錄得16%，為1939年以來最高，亦遠超3月的4.4%。而非農業就業職位則料大跌2,130萬，僅僅低於大蕭條時期的情況，亦遠超3月的下滑70.1萬。

Amherst Pierpoint首席經濟學家斯坦利（Stephen Stanley）則認為，市場對於美國就業狀況過度悲觀，普遍認為失業率在今夏仍會節節上升，但他則相信失業率於5月會見頂。

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斯坦利指，在美國多地開始復工的情況下，數以百萬計的民眾可重返就業市場，料此情況可在5月或6月的數據上反映，相信失業率可在夏季末擺脫雙位數字。

斯坦利又指，自己會關注今周公布的ISM服務業數據，因從3月多項數據可見，服務業是最受禁足令影響的行業，而且未知復原速度有多快。市場預期，4月ISM服務業指數為37.8，遠低於3月的52.5。

另外，今周亦有多間美企公布業績，包括由雷神及聯合科技所合併而成的雷神科技（Raytheon Technologies，美：RTX）、受疫情影響而需停開多個樂園的華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）、Uber（美︰UBER）等。

而澳洲央行、英倫銀行都會在今周議息，料均會維持利率不變。

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