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【日本疫情】安倍：延長緊急狀態至5月31日 將鋪路解封

環球社會熱點 17:51 2020/05/04

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【日本疫情】經濟大臣：延長緊急狀態至5月31日

新冠肺炎在日本的疫情暫時見頂，但尚未明顯回落。日本「緊急事態宣言」（即緊急狀態）預定本周三（6日）屆滿，首相安倍晉三宣布，延長緊急狀態至5月31日。安倍表示，緊急狀態令的框架不變，全國所有縣府適用，呼籲13個縣的民眾減少80%人與人接觸，點名「特別提醒」東京和大阪。安倍稱，為重啟經濟鋪路，將制定企業重開指引。

安倍政府和專家經過商討後，同意延長緊急狀態，遏止病毒傳播。日本確診人數不斷增加，令醫療系統不勝負荷。政府專家日前指出，如果疫情再次擴大，可能進一步增加醫療體系的負擔，因此最好維持目前緊急狀態的框架。

安倍重申，醫療面臨的困境仍然嚴峻，政府認為今周解除緊急狀態較為困難。他指出，經濟活動停滯是不可避免的，國民生活受限在長假結束後仍持續，促請民眾以「新生活模式」同心抗疫。

全國知事會也認為，如果只解除部分地區的緊急狀態，或出現跨區流動的情況，故要求中央政府以全國為對象，一律延長緊急狀態。有意見建議，延長至6月6日，但政府認為延長的時間可再作檢討，最終決定將限期設在5月底。

經濟大臣西村康稔在下議院回應議員提問時稱，新增確診病例有下降趨勢，但下降速度還不夠快，政府需見到新增病例進一步減少，才公布重啟經濟計劃。

緊急狀態下，知事（即地區首長）獲給予更多權限，但共同社調查顯示，全國47個都府縣的知事當中，22個認為權限不足夠，即接近一半。

其中，茨城縣和京都府等8名知事提到，有必要增設罰則，以便對付不遵從停業指示的企業。但群馬縣和福岡縣等7名知事則憂慮，一旦把權限擴大至限制私人權利，可能會引起麻煩。

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