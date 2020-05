【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治

▲ 英國首相約翰遜周日(3日)接受太陽報訪問談及自己對抗新冠肺炎的經歷。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情持續,早前確診新冠肺炎康復的英國首相約翰遜接受訪問憶述自己對抗新冠肺炎的經歷,坦言每天吸入一公升又一公升的氧氣,仍不見起色,更透露醫生當時曾準備宣布他死亡,更已制定好首相離世的應變計劃,幸好最後逃出鬼門關,還能見證兒子出生。

英國首相約翰遜周日(3日)接受太陽報訪問談及自己對抗新冠肺炎,逃出鬼門關的經歷:

「短短數日,我的健康竟急轉直下,十分難以置信。」

("It was hard to believe that in just a few days my health had deteriorated to this extent.")

約翰遜自3月26日確診新冠肺炎,經過10天自我隔離後,仍未退燒,在英女王發表電視講話後一小時,隨即傳出約翰遜入院治療的消息,翌日更送往深切治療部留醫,每天吸入一公升又一公升的氧氣,仍不見好轉,所有維生指數都往差的方向發展。

他更透露其時的絕望,最差的時候是有一半機會需要插喉協助呼吸,醫生已曾準備宣布他死亡,首相府更已制定好首相離世的應變計劃,幸好最後逃過一劫。

他坦言自己是幸運的,將康復歸功於醫護的照顧,令他捱過難關,看到兒子的出生,他說,每當想到這個情況,就感到激動。

