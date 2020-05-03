  • 30°C
香港時間 : 2020503日 (日) 17:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】約翰遜：醫生曾準備宣布不治

環球社會熱點 15:45 2020/05/03

分享：

英國首相約翰遜周日（3日）接受太陽報訪問談及自己對抗新冠肺炎的經歷。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，早前確診新冠肺炎康復的英國首相約翰遜接受訪問憶述自己對抗新冠肺炎的經歷，坦言每天吸入一公升又一公升的氧氣，仍不見起色，更透露醫生當時曾準備宣布他死亡，更已制定好首相離世的應變計劃，幸好最後逃出鬼門關，還能見證兒子出生。

【英國疫情】染疫後轉軚 約翰遜：戴口罩有助防疫

【英國疫情】約翰遜：已過高峰 惟無意放寬社交限制

英國首相約翰遜周日（3日）接受太陽報訪問談及自己對抗新冠肺炎，逃出鬼門關的經歷：

「短短數日，我的健康竟急轉直下，十分難以置信。」

（"It was hard to believe that in just a few days my health had deteriorated to this extent."）

【英國疫情】首相約翰遜下周一復工 先平封城內訌

【英國疫情】約翰遜缺席5次緊急會議捱轟 官員急護航

約翰遜自3月26日確診新冠肺炎，經過10天自我隔離後，仍未退燒，在英女王發表電視講話後一小時，隨即傳出約翰遜入院治療的消息，翌日更送往深切治療部留醫，每天吸入一公升又一公升的氧氣，仍不見好轉，所有維生指數都往差的方向發展。

他更透露其時的絕望，最差的時候是有一半機會需要插喉協助呼吸，醫生已曾準備宣布他死亡，首相府更已制定好首相離世的應變計劃，幸好最後逃過一劫。

【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7

他坦言自己是幸運的，將康復歸功於醫護的照顧，令他捱過難關，看到兒子的出生，他說，每當想到這個情況，就感到激動。

【英國疫情】ICU異常發炎病童急增 或關新冠肺炎事

被爆是愛華頓球迷 利物浦市長：英超復賽鬧劇一場

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%
2020/05/01
【新冠肺炎】全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%
【西班牙疫情】兒童每日出街一小時 死亡人數創新低
2020/04/27
【西班牙疫情】兒童每日出街一小時 死亡人數創新低
【英國疫情】退伍軍人籌款過億 皇家郵政蓋章賀百歲壽辰
2020/04/27
【英國疫情】退伍軍人籌款過億 皇家郵政蓋章賀百歲壽辰
【歐洲足球聯賽】德甲復賽恐受阻 其他聯賽重開一覽
2020/05/02
【歐洲足球聯賽】德甲復賽恐受阻 其他聯賽重開一覽
【英國疫情】宗教界暗批維珍 避稅天堂註冊 卻向倫敦求救
2020/04/30
【英國疫情】宗教界暗批維珍 避稅天堂註冊 卻向倫敦求救
傳染病 疫情 治療 約翰遜 英女皇 醫生 英國 肺炎 太陽報 新冠肺炎

上一篇文章

【英國疫情】約翰遜兒子改名有玄機

下一篇文章

金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月03日 時間17:00）
【美國疫情】最新死者：特朗普的中美貿易戰協議
【美國疫情】最新死者：特朗普的中美貿易戰協議
【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長：絕對恐怖
【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長：絕對恐怖
【長假期小心】德國解封後日增逾1000確診 感染率回升
【長假期小心】德國解封後日增逾1000確診 感染率回升
【歐洲疫情復工地圖】德國延長社交距離限制 俄羅斯總理確診
【歐洲疫情復工地圖】德國延長社交距離限制 俄羅斯總理確診
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年
【美國疫情分佈圖】確診創一周新高 紐約提早結束學年