【新冠肺炎】疫情衝擊百業　工總郭振華：港經濟縮4至7%屬保守估計

▲ 勞顧會僱主代表及工總理事郭振華表示，一定不會看好香港經濟，收縮4%至7%只是保守估計。（資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各行業生意，僱主和僱員同樣面對巨大的壓力。財政司司長陳茂波早前更修訂本港今年的經濟預測，為收縮4%至7%。勞顧會僱主代表及工總理事郭振華今日在港台《城市論壇》稱，疫情影響本港百業蕭條，一定不會看好香港經濟，收縮4%至7%只是保守估計。

他解釋，疫情令香港以至環球經濟面對同樣困局，中國工廠在過去兩個月完全停止運作，加上中美貿易又有爭議，不確定因素太多，很難預測香港未來的經濟情況。不過，他稱，中國經濟預期第3及第4季反彈，香港靠近中國亦有機會快復甦。

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另外，他指出，港府推出一系列保就業撐企業措施，相信有助港企經營的同時，更鼓動企業積極轉型，以改變經營模式。惟他憂慮計劃撥出的810億元並不足夠。再者他認為目前申請基金的時間太慢，業界原以為4月可申請、5月領取撥款，但至今仍未能領取。

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浸會大學經濟系講師黃健明認為，香港經濟面對的不穩定性太多，除疫情外，還有中國與其他國家的國際關係等因素，亦有機會進一步影響經濟活動。即使預期下半年疫情會過，本港經濟情況亦難料。

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責任編輯：馬意文

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