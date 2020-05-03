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金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術

環球社會熱點 14:58 2020/05/03

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金正恩手腕有疤痕 專家：似有做心臟手術

北韓領袖金正恩事隔20日終於公開露面，粉碎有指金正恩身亡的傳聞。美國總統特朗普亦指，對金正恩安好感到很慶幸。不過，金正恩的身體狀況仍是外界關注的焦點。外媒引述專家指，金正恩手腕出現一道以往未見過的疤痕，相信可能是針痕，或證明金正恩曾接受心血管手術。

朝中社上周六發布，金正恩上周五出席肥料工廠竣工儀式的照片及影片。金正恩穿著黑色中山裝、行動自如、走路時毋須別人攙扶或用拐杖、面露笑容，粉碎有指他病重的傳聞。

北韓刊金正恩面露笑容照 特朗普罕有拒評論（多圖）

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不過，獨立媒體《北韓新聞》（NK News）報道指，若仔細觀察北韓官方發布的影片，可以看到金正恩右手腕上有個細微的痕迹。此道疤痕在金正恩4月11日公開露面時未曾出現。

報道訪問一位曾經在美國接受培訓的專家，該專家認為，此似是「動脈導管穿刺」 （radial artery puncture）手術留下的疤痕。

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他相信，金正恩可能在約一周前接受類似冠狀動脈介入治療手術（俗稱「通波仔」），又指一般的靜脈注射不會留下這道痕跡。另外，有一名南韓外科醫師亦表示，此疤痕可能是金正恩因與心臟有關的疾病接受檢查或手術所留下。

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