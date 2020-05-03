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【巴郡股東會】4大人選 誰是巴菲特接班人？

名人薈萃 15:48 2020/05/03

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今年巴郡股東大會焦點之一，是誰是巴菲特的接任人，今年八月到90歲的巴菲特，而他的拍檔芒格 （Charlie Munger）也已96歲，早日定出誰來接掌巴郡成為重要的事情。今年巴郡年會上，巴菲特有提及接任人一事，但就沒有說出這個人究竟是誰，只表示心目中已有人選，這引起巿場多方猜測，一齊玩「估領䄂」，誰是巴菲特接任人。

被參與「估領䄂」共有4人：

Gregory Abel：57歲，於2018年以高管身份進入巴郡董事局，並任副主席。

Amit Jain: 68歲，本屬能源部，跟Gregory Abel一樣，於2018年獲准加入巴郡董事局，也任副主席。

Todd Combs： 49歲，今年年初由投資經理升為巴郡旗下汽車保險公司Geico的行政總裁。

Ted Weschler: 57歲，未入巴郡前曾以合共520萬美元投得兩次跟巴菲特食飯，於2011年才加入巴郡。

 

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撰文 : 高富健

巴菲特

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