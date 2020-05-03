【巴郡股東會】股神：現在是買股好時機 美國必戰勝疫情

對於巴郡近十年跑輸大市，巴菲特回應指據其50多年投資經驗，巴郡成績有起有落。但對公司未來10年跑赢標普500指數，有合理期望。他又指，若自己管理較小型基金，跑赢機會應更高。

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巴菲特更特別提及能源業務，過去20年保留280億美元盈利，為其最大優勢。股神潛在接班人之一，副主席Abel補充，全國未來基建需求巨大，能源部門已準備投資1000億美元於有關領域。

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新冠肺炎疫情衝擊美國經濟和就業市場。巴菲特認為，疫情潛在衝擊非常廣，但仍對前景持樂觀態度，他更以從前美國面對的不同危機，相信今次也能度過難關。「經歷了古巴飛彈危機、911恐襲、金融海嘯，沒有什麼能阻礙美國，即使面臨極為嚴峻的情勢，美國終究能獲勝。美國是一個很強大的國家。請別錯估了美國」

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股神亦指，由於目前30年期國債息率僅得1%，通脹也只得2%，現時是買股好時機。但他亦同時提醒投資者，要長期抗戰疫情，預備即使股票買入了，仍有機會下跌。

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