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【巴郡股東會】股神燒鬚 巴郡首季勁蝕3880億元 蘋果持股價值按季下跌13%

股樓投資 16:48 2020/05/03

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新冠肺炎疫情重創美國經濟及股市，股神巴菲特(Warren Buffett)旗下的巴郡(美股编號:BRK)首季錄得497.46億美元，亦即3,880億元的虧損，除遜市場預期，亦較去年第4季錄得291億美元盈利，顯著下滑。

巴郡巨額虧損，很大部分源自手上證券。帳面損失高達556.17億美元，遜於去年同期的161.06億美元盈利。當中最重倉的蘋果(AAPL)持股價值638億美元，較去年底下跌13.4%；另一隻重倉股富國銀行(WFC),持股價值更大跌46%至99億美元。

相對股票投資，巴郡業務表現仍穩，首季核心盈利按年上升5.6%至58.7億美元，當中保險投資業務溢利按年上升12%，但保險核保業務和鐵路公用和能源業務，分别按年下跌7%及6%。

同時，由於未作大型收購，巴郡持有現金亦增至1,373億美元，為歷史新高。

按以下連結可觀看巴郡股東大會直播

https://hk.news.yahoo.com/topic/2020buffett

 

 

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撰文 : 李尚毅

巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 巴菲特

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