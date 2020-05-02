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Vinexpo酒展延至明年2月舉行　推全新巡迴展

商業 20:00 2020/05/02

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Vinexpo宣布，原定今年7月舉行的Vinexpo Hong Kong酒展，改為明年2月份舉行。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，原定於今年7月舉行的Vinexpo Hong Kong酒展宣佈取消。不過，近日官方發佈消息指，酒展將延遲至明年2月份於香港舉行。

日前，Vinexpo宣佈，一級葡萄酒及烈酒專業展覽Vinexpo Hong Kong，延期至明年2月23日至25日舉行。另外亦會安排新展期，引入全新「2020-202 Vinexpo Tour」巡迴展，當中透過舉辦六項年度活動，在世界各地為客戶提供支持，展覽亦會到巴黎，紐約，波爾多，上海等地舉辦。

Vinexpo表示，透過一連串活動，為業內人士帶來會面洽談的機會。此外，亦計劃推出其他與現有項目互補的國際業務模式，並透過多個地區巡展，協助葡萄酒及烈酒界業內人士開展業務。

＜＜【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結

＜＜【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億

「2020-2021 Vinexpo Tour」巡迴展覽地點及日期

上海 2020年10月21至23日
巴黎 2021年2月15日至17日
香港 2021年2月23日至25日
紐約 2021年3月上旬
波爾多 2021年6月
上海 2021年10月

責任編輯：李寶如

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