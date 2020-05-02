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【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長：絕對恐怖

環球社會熱點 17:52 2020/05/02

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【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長：絕對恐怖

美國疫情持續，雖然重災區紐約州日增確診人數回落，但仍傳出恐怖消息。紐約市一間護老院有46人確診感染新冠肺炎後死亡，另外52人懷疑染疫後死亡。市長白思豪形容情況令人震驚，是「絕對恐怖」及「難以衡量的損失」。

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紐約市曼哈頓一間老人中心是全國最嚴重的集體感染場所，共705張床位；以此推算，死亡率甚高，達14%。此前的官方統計僅稱，該護老院死亡人數為13人。

美媒報道，有人直接死於護老院，有人送院治理後不治。由於屍體數量眾多，殯儀館花了幾天才處理好所有死者。白思豪（Bill de Blasio）表示，難以想像在同一個地方，有那麼多人的死，並與新冠肺炎有關。

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該護老院發言人稱，與其他護老院一樣，院方起初已限制探訪，以及在院內為員工和院工進行快速病毒檢測。發言人續指，儘管已迅速分隔出現症狀的人，但仍然無法識別無症狀患者。該護老院目前已進一步擴大檢測。

美媒統計，紐約地區的護老院，至少逾3000人因染疫死亡，為全國最多。過去一個星期，報稱有感染個案的護老院增加一倍；目前每6間院舍，超過1間有院友或職員染病。

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