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【被換掉的領導】金正恩次兄長金正哲熱愛結他 「藝術家性格」被父親看不起

環球政經 17:30 2020/05/02

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北韓最高領導人金正恩近日傳出病危消息，難道金正恩時代正式完結？如果當初不是由金正恩掌權，北韓的命運又會否不同？除了死去的金正男（金正恩大哥），金正恩還有位一名次兄長名為金正哲，曾經被視為金正日的接班人，但最後被父親認為性格優柔寡斷，由金正恩頂上。

相關文章：【金正恩病危之謎】 「神隱」20日仍未現身  北韓社論呼籲民眾效忠

金正哲擁有典型的藝術家性格，不問世事，也比較情緒化，因此最後令金正日投下不信任的一票。根據 BBC 一則關於金正哲的報導，他是一位經典西方流行樂愛好者，在瑞士留學的他視藍調大師 Eric Clapton 為偶像,也收藏了不少結他。

相關文章：【金正恩病危之謎】南韓在野黨議員：99%確定上周已身亡　青瓦台：健康無恙

也許是因為金正哲不問世事的關係，金正恩對這位哥哥算是相當不俗，至少沒有遭暗殺，現在已經結了婚，過著平凡人的生活，亦可能是因為金正哲早已被排除在權利核心當中。

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撰文 : 成添勇

北韓 瑞士 金正恩

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