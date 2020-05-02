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YouTube用戶觀看習慣調查　烹飪及喜劇類影片最受歡迎

科技 15:57 2020/05/02

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最近有外國機構調查美國YouTube用戶的觀看習慣，指出現時烹飪教學類，輕鬆喜劇類型的影片較受用戶歡迎。

受新冠肺炎疫情影響，最近市民在家時間增加，不少人選擇在家觀看影片解悶。最近有機構發表報告，調查美國用戶最愛看的YouTube影片類型，究竟哪類影片内容吸引最多人看？

對於不少YouTuber而言，要拍攝出吸引觀眾又具獨特性的影片，才能夠提升影片的收視率。近日，播映服務供應商Butter Works就發表一項報告，收集美國觀眾收看影片次數及觀看時間的數據，分析現時最受觀眾歡迎的影片類型。

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報告指出，新冠肺炎疫情期間，熱門的影片類型包括簡易烹飪教學，輕鬆喜劇類，與熱門話題相關的影片，而遊戲及電動遊戲等影片亦較受歡迎。另外，報告提到，最佳影片長度通常為10至30分鐘，才會更吸引觀眾收看。

Butter Works行政總裁Paul Greenber表示，該項調查結果是根據最近兩個星期收集的數據分析所得，考慮到現時網絡的變化迅速，日後會定期兩個禮拜更新一次調查結果。

責任編輯：李寶如

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