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【長假期疫情】德國疫情反彈 德甲科隆3確診勢阻復賽

環球社會熱點 14:40 2020/05/02

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【長假期疫情】德國疫情反彈 德甲科隆3確診勢阻復賽

全球多國近日陸續開始解封，香港、日本、南韓等地正值長假期，疫情有反彈風險。德國上周開始放寬限制，但病毒感染率近日開始回升，疫情有反彈跡象。原本計劃下周重開的德甲聯賽勢受挫，球會科隆周五（1日）宣布，3名員工確診感染新冠肺炎，但未知是球員、教練或職員，也沒有透露確診患者姓名。

德媒引述消息指，科隆3名患者分別為2名球員及1名物理治療師。

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科隆球員已分成小組復操，全隊周四（4月30）接受檢測後，發現3人確診，但均沒有出現病徵。會方表示，這證明了球會的定期檢測計劃成功，可第一時間採取措施，球隊會維持小組訓練模式，繼續追蹤每個人的檢測報告，採取嚴格抗疫措施。

德甲早前表示，有望在本月9日重啟賽季。不過，復賽日期一直未獲政府同意，加上有球會出現確診，3人需隔離14日，未知德甲能否如期復賽。

德國聯邦衛生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）最新數據顯示，德國新增945宗確診，累計161,703宗；再多94人死亡，至6,575死。

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