【金正恩成長之謎2】阿媽鼓勵 沉迷做的一件事

有關金正恩成長一直是個謎,《華盛頓郵報》作者Anna Fifield的著作《偉大的繼任者:金正恩同志的神聖完美命運》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un)有較詳細報導,作者訪問到金正恩留學瑞士的同學及照顧他生活、後來到美國獲政治庇護的北韓人。書中揭露金正恩少年時的留學瑞士的成長印記。記者整理為八大點,並分【金正恩成長之謎1】及【謎2】刊出。

1/沉迷打籃球

金正恩在瑞士的居所附近的籃球場,是他放學後必到之地,他會穿上整套芝加哥公牛隊的球衣,上面寫着籃球之神米高佐敦的號碼23號,還有腳踏一對Air Jordan ,估計這雙鞋當時售200美元,有同學亦見過他穿上Adidas運動衫。據說金正恩愛上籃球是受母親高容姬鼓勵,認為生得較矮細的兒子,可透過打籃球長得高一點,而金正恩對打籃球非常認真。

相關文章:金正恩相隔20天再次露面,力闢去世謠言?

相關文章:【金正恩成長之謎1】留學瑞士叫朴恩 過什麼生活?

2 母親高容姬

金正恩的母親高容姬曾到達瑞士,於1987年以另一身份Chong Il Son到達瑞士,她當時坐上一架俄羅斯製的llyushin 62的的私人噴射機到瑞士,據說機上設有睡床,該機僅供貴賓使用。高容姬到瑞士後曾到過蘇黎世購物,又到過日內瓦湖的高級私家診所,不過高容姬在瑞士後被當局監視,也包括監視她兒子金正恩,但後來被法庭落令禁止監視未成年的金正恩。後來容容姬患上晚期乳腺癌,曾在法國接受治療,據說治療不理想,飛返北韓後於2004年離世。有指高容姬在日本出生,60年代隨父返北韓,是金正日第四任妻子,她一直低調。金正恩掌權後為母親立墓,並給予多個名銜,包括「北韓母親」。

相關文章:【北韓政局】金正恩的神秘姐姐金雪松 曾最有機會掌管北韓?

相關文章:【金正恩病危之謎】南韓在野黨議員:99%確定上周已身亡 青瓦台:健康無恙

3愛看動作電影

有去過金正恩瑞士屋企的朋友憶述,金正恩愛看電影,家裹都有這些電影,尤其是那些以成龍或最新的占士邦的動作片。此外,他房間擁有CD、PlayStation,這是很多當時不少年輕人最想要的東西。

相關文章:金正恩勞動節露面 北韓評論促民眾堅決擁護金正恩

相關文章:【金正恩生死】掌權後為鞏固權力 金正恩處決姑丈 親兄遇刺亡

4 愛吃瑞士芝士

金正日留學時非常喜歡吃瑞士的芝士,後來更他派自己的廚師到法國的烹飪學校嘗試複製他在學生時代喜歡的中等硬度的一款芝士。他回國後從2012年到2016年增加了90磅,未知是否吃得芝士太多。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!