【金正恩成長之謎1】留學瑞士叫朴恩 過什麼生活？

金正恩神隱20天後,北韓傳媒登載他巡視工廠的照片,但有關他病危甚至身亡的傳言仍未休止,一切依然成謎。而金正恩成長一直是個謎,較有詳細資料應是《華盛頓郵報》作者Anna Fifield的著作《偉大的繼任者:金正恩同志的神聖完美命運》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un),金正恩於1996至2000年間留學瑞士,當時他約12、13歲至16、17歲期間。書中訪問到金正恩留學瑞士的同學及照顧他生活、後來到美國獲政治庇護的北韓人。書中揭露金正恩少年時的留學瑞士的成長印記,記者整理為八大點,並分【金正恩成長之謎1】及【謎2】刊出。

1 在瑞士隱藏身份

金正恩12歲時跟親阿哥金正哲往瑞士留學,入讀過當地外交官子女就讀的Bern公立學校,他當時隱藏真正身份,以外交官子女朴恩(Pak Un)身份現身。據指兩兄弟非常低調,過着普通人生活。有人形容兩兄弟,金正哲為「又高又瘦的人」,稱金正恩為「又矮又胖的人」。

2 在瑞士學德語

金正恩當時就讀的學校以德語為主,據他的同學憶述,金正恩初入學時德語不好,跟同學溝通困難,對於上堂要回答問題,經常因不能表達而尷尬。後來於1998年轉校到另一所位於Liebefeld時,德語明顯進步了。有報導指,金正恩在留學第一年缺課75天,第二年更嚴重缺課105天,多個科目成續獲最低或僅及格分數。

3專人照顧起居生活

金正恩在瑞士起居生活由一名化名為Pak Nam Chol的人及其妻子負責,Pak在當地身份是使館司機,他和妻子還有三名孩子,加上金正恩一家六口住在瑞士。不過Pak一家後來離開瑞士,到美國申請政治庇護。Pak的妻子後來接受訪問,指他們刻意掩飾金正恩身份,外人以為他只是Pak其中一名兒子,這家人也表現得像一個普通的家庭。Pak的妻子提到,外人以為她是金正恩的母親,但其實 金正恩用韓語叫她Imo,而金正恩的同學們都不知道Imo是意思是「阿姨」,而不是「媽媽」。

4過着中產生活

金正恩就讀的學校年費要2萬美元,他所住的是三層洋房,據知北韓在當地花了400萬法朗購入6個物業。而留學期間,金正恩去過意大利野餐、巴黎迪士尼、去阿爾卑斯山滑雪、少女峰及Bern當地的度假勝地遊玩。

