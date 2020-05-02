  • 28°C
香港時間 : 2020502日 (六) 18:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金正恩成長之謎1】留學瑞士叫朴恩 過什麼生活？

環球政經 13:52 2020/05/02

分享：

金正恩神隱20天後，北韓傳媒登載他巡視工廠的照片，但有關他病危甚至身亡的傳言仍未休止，一切依然成謎。而金正恩成長一直是個謎，較有詳細資料應是《華盛頓郵報》作者Anna Fifield的著作《偉大的繼任者：金正恩同志的神聖完美命運》（The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un），金正恩於1996至2000年間留學瑞士，當時他約12、13歲至16、17歲期間。書中訪問到金正恩留學瑞士的同學及照顧他生活、後來到美國獲政治庇護的北韓人。書中揭露金正恩少年時的留學瑞士的成長印記，記者整理為八大點，並分【金正恩成長之謎1】及【謎2】刊出。

1 在瑞士隱藏身份 

金正恩12歲時跟親阿哥金正哲往瑞士留學，入讀過當地外交官子女就讀的Bern公立學校，他當時隱藏真正身份，以外交官子女朴恩(Pak Un)身份現身。據指兩兄弟非常低調，過着普通人生活。有人形容兩兄弟，金正哲為「又高又瘦的人」，稱金正恩為「又矮又胖的人」。

相關文章：【金正恩成長之謎2】阿媽鼓勵 沉迷做的一件事

相關文章：北韓刊金正恩面露笑容照 特朗普罕有拒評論（多圖）

2 在瑞士學德語

金正恩當時就讀的學校以德語為主，據他的同學憶述，金正恩初入學時德語不好，跟同學溝通困難，對於上堂要回答問題，經常因不能表達而尷尬。後來於1998年轉校到另一所位於Liebefeld時，德語明顯進步了。有報導指，金正恩在留學第一年缺課75天，第二年更嚴重缺課105天，多個科目成續獲最低或僅及格分數。

相關文章：【北韓政局】金正恩的神秘姐姐金雪松　曾最有機會掌管北韓？

相關文章：【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？

3專人照顧起居生活

金正恩在瑞士起居生活由一名化名為Pak Nam Chol的人及其妻子負責，Pak在當地身份是使館司機，他和妻子還有三名孩子，加上金正恩一家六口住在瑞士。不過Pak一家後來離開瑞士，到美國申請政治庇護。Pak的妻子後來接受訪問，指他們刻意掩飾金正恩身份，外人以為他只是Pak其中一名兒子，這家人也表現得像一個普通的家庭。Pak的妻子提到，外人以為她是金正恩的母親，但其實 金正恩用韓語叫她Imo，而金正恩的同學們都不知道Imo是意思是「阿姨」，而不是「媽媽」。

相關文章：【金正恩病危之謎】南韓在野黨議員：99%確定上周已身亡　青瓦台：健康無恙

相關文章：金正恩勞動節露面 北韓評論促民眾堅決擁護金正恩

4過着中產生活

金正恩就讀的學校年費要2萬美元，他所住的是三層洋房，據知北韓在當地花了400萬法朗購入6個物業。而留學期間，金正恩去過意大利野餐、巴黎迪士尼、去阿爾卑斯山滑雪、少女峰及Bern當地的度假勝地遊玩。 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高富健

金正恩 南北韓關係 北韓核問題 北韓圜 北韓

上一篇文章

【金正恩成長之謎2】阿媽鼓勵 沉迷做的一件事

下一篇文章

【健康之道】股壇大隻佬郭思治　每日餐單及運動量大公開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財叔小理】做善事唔好貪方便
【財叔小理】做善事唔好貪方便
專訪張憶東：長綫機會現　買3大主題
專訪張憶東：長綫機會現　買3大主題
聯合國研究指　疫情持續可致700萬婦女意外懷孕
聯合國研究指　疫情持續可致700萬婦女意外懷孕
【夫妻的世界】 疫情下各地離婚個案激增　香港情況原來係。。。
【夫妻的世界】 疫情下各地離婚個案激增　香港情況原來係。。。
【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）
【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）
九龍城酒店突成檢疫中心人流暴跌　點解呢間小店生意仍做唔停﹖
九龍城酒店突成檢疫中心人流暴跌　點解呢間小店生意仍做唔停﹖