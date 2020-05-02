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歐盟：必須調查中國 支持查明新冠肺炎疫情如何爆發

環球社會熱點 13:18 2020/05/02

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全球多國要求調查，中國在新冠肺炎疫情中的責任。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，支持查明為何新冠肺炎在全球爆發。她認為，調查必須涉及中國，希望中國與國際合作，讓全球了解真相。她相信，調查不會傷害中歐關係。中國外交部未有回應報道。

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接受美國財經媒體CNBC專訪時稱：

這對整個世界都很重要。你永遠不會知道下一個病毒何時開始，因此我們都希望吸取教訓，建立一個預警系統。該預警系統可真正起作用，全世界必須為此作出貢獻。

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馮德萊恩呼籲，各國政府需從當前危機吸取教訓，未來增加透明度。她指出，在今次疫症大流行中上了一堂，就是需要更可靠、更集中的數據，在疫情初段即可分析數據，預警機制才變得更好；歐盟也要建立一個值得信賴、更強大的數據系統。

新冠肺炎首先在中國武漢爆市，雖然中國已實施一系統的抗疫措施，但仍被國際批評。專家大多認為，病毒源於野生動物市場或濕貨市場。中方多次強調，沒有瞞報疫情。

馮德萊恩認為，調查不會削弱歐盟與中國的關係，因為這關乎每個國家的共同利益，為下次危機做足準備，而且應做得更好。

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