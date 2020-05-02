▲ 【新冠肺炎】美國緊急批准瑞德西韋 料醫院廣泛使用

美國藥廠吉利德的新藥瑞德西韋（remdesivir）， 已獲美國當局授權，可緊急使用治療新冠肺炎。這被美國總統特朗普視為「神藥」的藥物，料被醫院廣泛使用，亦是美國首項批准療法。吉利德將捐出150萬樽瑞德西韋予患者，醫院最快下周一（4日）到手。

美國衛生官員早前公布瑞德西韋的臨床測試數據，顯示瑞德西韋能加快重症患者的康復速度。美國食品藥物管理局（FAD）授權，緊急使用瑞德西韋，醫生可處方此藥予需要供氧的重症住院患者。

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吉利德政總裁奧戴（Daniel O'Day）表示，當局的決定是重要的第一步，藥廠將捐出150萬樽瑞德西韋。一般而言，捐贈數量足以治療至少14萬名患者，但還看療程日數。副總統彭斯（Mike Pence）稱，下周一會發放這批新藥給醫院。

FAD局長哈恩（Stephen Hahn）指出，這是新冠肺炎首項批准療法，很驕傲能夠參與。

日前公布的測試數據顯示，與安慰劑療法對照，瑞德西韋縮短了31%住院時間，但未明顯改善存活率。吉利德未有回應定價的問題。

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