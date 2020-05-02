【5G手機】高盛：若蘋果新款手機推遲發布至11月　料損失約1400億

▲ 高盛預計，若延遲推出新款手機，損失預計約180億美元（約1404億港元）。

新冠疫情影響，大部分工廠未能如常生產，全球智能手機出貨量被受拖累，高盛預計，若蘋果（美：APPL）新款iPhone推遲至今年11月發布，預計損失約180億美元（約1404億港元）。

據內地媒體報道，蘋果或正在考慮推遲新款iPhone的上市時間。公司矽谷總部的員工不得在定辦工，對蘋果產品開發流程造成一定的挑戰。報道指，即使蘋果如期生產新款iPhone，全球經濟衰退下，購買新款iPhone的消費意慾亦會大減。

富士康前高管、製造業咨詢公司CMC負責人David Collins表示，富士康及另一家與蘋果合作的製造企業緯創都可能面臨人手短缺，迫使製造商花時間培訓新工人。

高盛估計，若新款iPhone推遲到11月發布，蘋果將面臨約180億美元（約1404億港元）的營收損失，料銷售額按年下降14%。高盛指，新款iPhone原本是蘋果第一部支持5G移動網絡的手機，蘋果競爭對手三星已經提前一年時間發布支援5G網絡的智能手機。

北京經濟研究公司佳富龍洲科技分析師Dan Wang認為，蘋果推遲新款iPhone上市的原因是尚未章評估新款iPhone的需求，故環球經濟不穩，失業率攀升等因素，對消費意慾造成一定的影響。

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責任編輯：謝卓榮