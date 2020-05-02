【防疫抗疫基金】「物管支援計劃」已批逾1億元涉2850宗申請　仍繼續接受申請（附申請結果連結）

▲ 新冠肺炎疫情下，政府推出「物管支援計劃」，資助合資格大廈的業主組織或物管公司，可為前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」，預計逾2.5萬名員工受惠。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，為支援各界抗疫，政府在「防疫抗疫基金」下推出「物管支援計劃」。截至今（2日）為止，物業管理業監管局收到超過8,160份申請，當中約2,850份已獲批核。已批核的申請涉及資助金額超過1億元。可按此查詢成功申請的物業。

該計劃繼續接受申請，並開始陸續發放資助，計劃會有超過17,500幢樓宇，以及約25,500位前綫物業管理員工受惠。

民政事務總署表示，成功申請的物管公司和業主組織，獲發資助後須盡快向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」，有關員工須以指定表格簽收。另外，物管公司或業主組織則須於獲發資助後三個月內遞交資助發放報告予物監局，以方便隨機作出覆核及審查，確保員工收到相關資助。

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政府早前推出的「物管支援計劃」，旨在資助合資格大廈的業主組織或物管公司，為前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」，協助前線物管員工加強個人防護及環境衞生，同時為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」，減輕加強清潔工作成本。

責任編輯：李寶如

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