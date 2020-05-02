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【新股IPO】生物科技、物管股5月份齊招股　券商：認購物管較穩陣

金融經濟 15:17 2020/05/02

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物管股屢見造好，奧園健康及保利物業上市至今分別累升116%及134%。

受到新冠肺炎影響，過去多個月新股市場未見活躍。然而，踏入5月份，多隻中型集資規模快將展開招股，當中包括受投資者青睞的物管股及生物科技股包括，建業新生活、沛嘉醫療及開拓藥業，總集資約70億元。新股市場有望再次轉趨火熱。券商認為，認購物管較穩陣。

奧園、保利後市升逾一倍

物管股向來受到投資者追捧，雖然今年上市的燁星 （01941） 及興業物聯 （09916） 已跌穿跌股價。不過據統計，去年上市的物管股卻有部分於首掛及後市表現造好，當中奧園健康 （03662） 首日掛錄得21.6%升幅，去年3月上市至今股價累升116%。而於去年12月上市的保利物業 （06049） 首日升29.2%，上市至今更累升134%

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，新上市的生物科技股炒作氣氛高漲，故股價屢見造好，但他又指出，並非每一隻生物科技股都「好炒」，潛在一定風險。相反，認購物管較為穩陣，股價波幅相對低。加上，物管股屬輕資產、重現金流的公司，可從基本因素、受管面積等預測公司前景。

據悉，集資約23.4億元的建業新生活最快於5月4日招股，據招股書顯示，建業新生活為內地中部地區包括，河南省、湖北省、湖南省、江西省、山西省及安徽省最大的物業管理服務提供商。於2019年，集團於中國物業服務百強企業排名第13名。

截至去年年底，公司純利增加至2.3億元（人民幣，下同），2019年同期純利錄1947萬元。公司收入按年增1.5倍至17.5億元。2019年全年毛利率按年增10.6個百分比至32.8%。

公司所得款項將用於尋求戰略性投資及收購機會、於建業+平台及優化用戶體驗、提升經營效率、提供營運資金及其他一般公司用途。

相關文章：京東拒評6月來港集250億傳聞　港交所股價先升後回（第二版）

農夫山泉擬集資78億元 去年派息105億元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】    

責任編輯：謝卓榮

香港股票 物業管理股 生物科技股 興業物聯（09916） 集資 IPO

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