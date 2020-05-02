恒生：疫情下網上銀行需求增5成　分行需求不會因銀行數碼化而消失

▲ 恒生銀行數碼銀行主管鄭維章表示，傳統銀行數碼化，但分行的需求不會因而消失。

新冠肺炎疫情下，網上銀行需求有增無減，恒生 （00011） 銀行數碼銀行主管鄭維章表示，3月新登記客戶較今年1月疫情尚未爆發時增長5成，登入及瀏覽量亦較1月增加50%，交易宗數增長37%，但認為傳統銀行走向數碼化，銀行分行的需求不會因而消失。

鄭維章接受香港電台訪問時表示，集團去年網上銀行登記客戶按年增長40%，目前相關客戶已突破220萬，當中60%是活躍用戶。

他認為，集團過去2年至3年已投放大量資源，令手機應用程式及網上理財服務更多元化。去年，公司落實超過150項基建提升，推進線上線下服務結合，包括櫃員機支援近距離無線通訊（NFC）手機提款、手機櫃位取票服務等。

不過他又強調，數碼銀行是未來大趨勢，但分行需求不會因而消失。他認為，深入的理財規劃、保險業務等需要專人分析，為資產管理提供意見和計劃。他又提到，虛擬銀行長遠而言為傳統銀行帶來更多的競爭對手，但虛擬銀行及傳統銀行都有自己競爭優勢和客戶群。

銀行走向數碼化是否意味將來會裁員，鄭維章回應表示，不同時代會有不同工種需要，仍然有新工種加入，他認為透過人力調配及技術上的調整，令服務變得更好。

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責任編輯：謝卓榮