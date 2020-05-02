【美股收市】 兩大利淡夾擊道指挫622點 Tesla瀉逾1成

美國總統特朗普威脅對中國加徵關稅，以追究中國防疫不力，為中美關係蒙上新陰影，加上蘋果為首的多間巨企業績欠佳，兩大利淡拖低美股在5月首個交易日表現，道指尾市一度瀉700點。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報23700點，較周三(4月28日)收市大幅低水近千點。

道指收報23723點，瀉622點或2.6%；標指收報2830點，跌81點或2.8%；納指收報8604點，瀉284點或3.2%。

科技股領跌，特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克(Elon Musk)於Twitter貼文，表示公司股價過高；又指自己已變賣所有有形資產，包括房子。消息拖累特斯拉急挫逾1成，收報701.32美元。

蘋果（Apple，美︰AAPL）直言無法預測本季整體表現，引發投資者憂慮，股價挫1.6%，收報289.07美元。Facebook挫1.2%至202.27美元；Netflix則跌1.1%，收報415.27美元。

亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）上季純利倒退29%，並警告今季可能錄得經營虧損最多15億美元，股價急挫7.6%，收報2286.04美元。

聯儲局多名官員認為，在疫情衝擊下，儲局需有更具創意的思路，以推動經濟重拾增長。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，只要經濟有需要，儲局要提供更多的支持。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，面對美國經濟可能緩慢復甦，儲局要有更多具創意的行動，讓經濟度過緩慢復甦時期。

疫情對經濟的衝擊仍未明朗化，避險情緒再升溫 紐約期金重越1700美元。

石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)啟動減產，紐約6月期油升5%，報19.78美元，兩天反彈逾五成。布蘭特7月期油收市跌0.2%，報26.44美元，本周累計升6.6%。