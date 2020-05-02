【疫情焦點】全球確診破335萬  多國分階段寬防疫措施

據各相關機構數據顯示，截至今晨0時40分，全球累計確診病例突破335萬宗，死亡近23.7萬人；美國繼續是全球最多確診國家，累積個案破110萬宗，多達64,460人死亡。

不過，多國疫情似乎開始受控，近日陸續開始計劃放寬防疫措施；歐洲包括西班牙及意大利，宣布開始分階段放寬外出限制。法國政府宣布會按個別地區的嚴重程度，考慮在本月中逐步放寬防疫禁令。

在英國，首相約翰遜表示，疫情首次過了高峰期，下周將公布重啟經濟方案，包括容許復課及民眾上班安排。曾確診新型肺炎的約翰遜，大病初癒後周四復工，再次主持內閣會議。

印度內政部將原定在今個月4日屆滿的封城措施，延長多兩個星期，但宣布放寬部分的限制。屬疫情高危的「紅區」與屬仍有疫情風險的「橙區」，民眾就需要繼續接受家居隔離、非緊急情況下不能外出等限制 ; 至於無確診、或者過去21日無新增確診個案的地區劃為「綠區」，可以放寬部分限制。

不過，德國上周開始放寬封城措施，容許小型商店開門後，病毒感染率近日開始回升，德國當局呼籲民眾應繼續保持社交距離，以免防疫工作前功盡廢。

另一方面，世界衛生組織表示，正與社交媒體公司合作，消除有關新冠毒大流行的錯誤資訊。

世衛表示，虛假資訊與事實相比，傳播速度和程度都更高，形容他們每一天都與錯誤的資訊對抗。自疫情大流行以來，世衛便開始與TikTok和Snapchat等應用程式合作，試圖接觸社交應用程式的年輕用戶，用基於科學的信息打擊虛假資訊。