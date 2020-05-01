又一城去年勁蝕2.6億元　豐樹北亞：營運環境非常艱難

▲ 又一城在今年1月重開前，工人在商場內加緊維修趕工，並正加裝圍欄。（資料圖片）

去年反修例運動期間，又一城由於被縱火及破壞一度停業兩個多月。持有又一城的新加坡豐樹北亞商業信託公布截至3月底止全年業績，單計又一城，去年的總收入及淨物業收益按年急挫23%及27%，錄得4650萬元（坡元‧下同）虧損，折合約2.56億港元。

豐樹北亞商業信託（Mapletree North Asia Commercial Trust）業績顯示，去年集團收入按年挫13%至3.54億元，淨物業收益跌15.7%至2.77億元，主要受去年在社會運動前後及新冠肺炎期間，向又一城租戶發放總值1780萬元的租金減免，以及去年11月中至今年1月中商場停開的影響。

在去年4月1日至今年3月底止，又一城的商戶銷售及顧客人流，分別較前年同期錄得18.1%及18.7%的下跌，集團解釋除社會運動外，亦與今年以來市民在家工作及減少外出所拖累。

豐樹：零售業前景仍然悲觀 警告續租率或租金跌

去年反修例運動期間，又一城商場內設施受嚴重破壞。豐樹北亞商業信託表示，目前修復工作仍在進行中，包括維修扶手電梯、升降機及加裝永久性欄杆，預計會在20/21年度完結前（明年3月底）分階段完成，而所涉及的損毀開支均受保險賠償覆蓋。

▲ 去年11月中「全港三罷」期間，有人在又一城縱火，聖誕樹起火冒出濃煙。（資料圖片）

豐樹指，為支持租戶，公司先後推出一系列支援措施，並會繼續監察未來數月是否有需要進一步延長支援措施。

但以目前情況評估，豐樹直言營運環境「仍然非常艱難」，特別是未能預測受疫情影響的市況何時回復正常，因此「零售業前景仍然悲觀」，警告甚至有可能反映在續租率或租金下跌。

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